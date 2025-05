IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

JménoIO

PoziceNo.280

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)23.99%

Objem v oběhu159,708,255.82

Max. objem800,000,000

Celkový objem800,000,000

Poměr v oběhu0.1996%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.438488090659158,2024-06-12

Nejnižší cena0.5135198911694648,2025-04-09

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

