INT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

