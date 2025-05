IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

JménoIGT

PoziceNo.878

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.87%

Objem v oběhu94,240,753.8105644

Max. objem0

Celkový objem993,974,183.8785644

Poměr v oběhu%

Datum vydání2024-10-23 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.1 USDT

Historické maximum0.6675938748172612,2024-12-14

Nejnižší cena0.19226971371765952,2025-05-24

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.