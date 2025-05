HYCO

HYPERCOMIC is a Creative Web 3.0 Content platform. It is a blockchain-all-in-one service platform where creators have the chance to make their works and viewers can read their creations. It aims to help creators meet their fans directly and bring up their ideas into a business model. The platform relies on utility token HYCO to facilitate various services. The platform provides the users with Interoperability that allows them to share and access their ideas and filter the ecosystem voluntarily. The token is an ERC20-token type on the Ethereum blockchain.

JménoHYCO

PoziceNo.3856

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6274622618539353,2023-03-29

Nejnižší cena0.000150036452058211,2025-05-26

Veřejný blockchainETH

