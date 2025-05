HUSL

The HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

JménoHUSL

PoziceNo.3010

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu10,379,879.07

Max. objem0

Celkový objem70,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.678313283574933,2021-11-16

Nejnižší cena0,2021-11-17

Veřejný blockchainETH

