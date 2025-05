HRSE

The Winners Circle is a horse racing fan community, where winning goes beyond the race. Fans earn $HRSE tokens for making correct predictions and experience owning shares in their own racehorses.

JménoHRSE

PoziceNo.5774

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.025948347396331665,2024-08-29

Nejnižší cena0.003311136972554258,2025-01-05

Veřejný blockchainZIL

Sektor

Sociální sítě

