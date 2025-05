HOTKEY

Welcome to HotKey, your gateway to a revolutionized digital finance landscape. Here, effortless trading fuses with AI-powered insights, all within a cohesive ecosystem designed for the modern crypto enthusiast. With HotKey, each transaction enhances your portfolio but also enriches the community, yielding dividends in ETH, wTAO, and eventually, in native TAO as well.

JménoHOTKEY

PoziceNo.2092

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu93,669,360.11870791

Max. objem100,000,000

Celkový objem95,000,000

Poměr v oběhu0.9366%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.578969977730394,2024-08-25

Nejnižší cena0.000815311575648077,2024-02-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníWelcome to HotKey, your gateway to a revolutionized digital finance landscape. Here, effortless trading fuses with AI-powered insights, all within a cohesive ecosystem designed for the modern crypto enthusiast. With HotKey, each transaction enhances your portfolio but also enriches the community, yielding dividends in ETH, wTAO, and eventually, in native TAO as well.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.