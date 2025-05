HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

JménoHNS

PoziceNo.1322

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,03%

Objem v oběhu662 847 242,351759

Max. objem2 040 000 000

Celkový objem2 040 000 000

Poměr v oběhu0.3249%

Datum vydání2020-03-05 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.85278518,2021-05-05

Nejnižší cena0.005236327072680755,2025-04-08

Veřejný blockchainHNS

PředstaveníHandshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.