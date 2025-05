HNB

H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

JménoHNB

PoziceNo.4076

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem1,500,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.03892183719906636,2022-10-03

Nejnižší cena0.000278338181604572,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníH&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.