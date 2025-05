HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

JménoHI

PoziceNo.1269

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu61,614,900,659.868

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.6161%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.5766812074355558,2021-12-08

Nejnižší cena0.000098603962552614,2025-05-22

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníHI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.