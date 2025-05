HDN

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

JménoHDN

PoziceNo.1147

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu179,625,245

Max. objem300,000,000

Celkový objem300,000,000

Poměr v oběhu0.5987%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.17620876406289046,2023-11-19

Nejnižší cena0.001732296451158479,2022-05-18

Veřejný blockchainARB

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.