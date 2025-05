HAROLD

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

JménoHAROLD

PoziceNo.1682

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,00

Objem v oběhu787.005.431

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem999.993.177,5

Poměr v oběhu0.787%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.04644192256997726,2024-12-28

Nejnižší cena0.000243196545487044,2024-11-25

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

