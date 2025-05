GQ

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

JménoGQ

PoziceNo.2298

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu5,933,475,329.92

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem6,010,333,038

Poměr v oběhu0.5933%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.08876742060886081,2022-03-31

Nejnižší cena0.000065771185583866,2025-05-10

Veřejný blockchainBSC

