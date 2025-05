GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

JménoGINUX

PoziceNo.2462

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu3,572,880,055,132

Max. objem10,000,000,000,000

Celkový objem5,245,959,055,814.6

Poměr v oběhu0.3572%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00004609328089689,2021-11-03

Nejnižší cena0,2022-08-17

Veřejný blockchainBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.