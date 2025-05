GGMT

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

JménoGGMT

PoziceNo.6575

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.04651291458645828,2025-01-11

Nejnižší cena0.000867166293203724,2025-03-26

Veřejný blockchainETH

Sociální sítě

