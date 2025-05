GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

JménoGAT

PoziceNo.3636

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání2024-04-20 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.5 USDT

Historické maximum46.85788471173177,2024-06-25

Nejnižší cena0.5029087773066527,2025-04-15

Veřejný blockchainGAT

