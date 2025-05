G3

GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users.

JménoG3

PoziceNo.1840

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.22%

Objem v oběhu319,491,599

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2922234174180699,2024-04-09

Nejnižší cena0.003221576803883149,2025-04-24

Veřejný blockchainARB

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.