Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

JménoFYN

PoziceNo.2408

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,04

Objem v oběhu254.033.788

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu0.254%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.6880299812210757,2022-02-01

Nejnižší cena0.001258451588729224,2025-05-25

Veřejný blockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.