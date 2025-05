FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

JménoFXS

PoziceNo.168

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)30.09%

Objem v oběhu90,727,493.25418857

Max. objem99,681,495.59113361

Celkový objem99,681,495.59113361

Poměr v oběhu0.9101%

Datum vydání2020-12-21 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum42.67301505828751,2022-04-03

Nejnižší cena1.2509860587875596,2025-03-11

Veřejný blockchainETH

