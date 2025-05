FWC

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

JménoFWC

PoziceNo.2360

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu42,259,695,518,342,000

Max. objem200,000,000,000,000,000

Celkový objem200,000,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.2112%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000000000434919705,2022-03-27

Nejnižší cena0.000000000006799766,2025-03-11

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníFWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.