WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

JménoFUCOIN

PoziceNo.1877

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu194,529,579,979

Max. objem10,000,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.0194%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000362901063758805,2025-02-07

Nejnižší cena0.000000039581112066,2024-08-09

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

