FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

JménoFTN

PoziceNo.201

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)12,81%

Objem v oběhu436 261 513

Max. objem1 000 000 000

Celkový objem880 000 000

Poměr v oběhu0.4362%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.4362533340310675,2025-05-24

Nejnižší cena0.3849164880140255,2023-01-20

Veřejný blockchainFTN

