Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

JménoFORTH

PoziceNo.664

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)31.19%

Objem v oběhu14,343,554.15380151

Max. objem0

Celkový objem15,297,897.14455933

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-04-22 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum71.37012372,2021-04-22

Nejnižší cena1.8903610185714588,2025-04-05

Veřejný blockchainETH

