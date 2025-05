FORM1

Form is cutting-edge layer 2 blockchain engineered to seamlessly merge social engagement with decentralized finance. The Form blockchain natively incentivizes social bonding curve applications like launchpads and AI agents with FORM and Form points while evolving the SocialFi category. Form is a single-purpose ecosystem built to decentralized the SocialFi asset class.

JménoFORM1

PoziceNo.3776

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu0

Max. objem5 000 000 000

Celkový objem5 000 000 000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.006162330908557581,2025-03-23

Nejnižší cena0.00007247190072584,2025-05-29

Veřejný blockchainETH

PředstaveníForm is cutting-edge layer 2 blockchain engineered to seamlessly merge social engagement with decentralized finance. The Form blockchain natively incentivizes social bonding curve applications like launchpads and AI agents with FORM and Form points while evolving the SocialFi category. Form is a single-purpose ecosystem built to decentralized the SocialFi asset class.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.