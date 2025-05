FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

JménoFLUX

PoziceNo.371

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.22%

Objem v oběhu385,177,709.4991484

Max. objem440,000,000

Celkový objem385,177,709.4991484

Poměr v oběhu0.8754%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.167981738804332,2021-12-10

Nejnižší cena0.01697851,2020-11-16

Veřejný blockchainZEL

