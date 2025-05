FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

JménoFIO

PoziceNo.981

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.41%

Objem v oběhu811,118,815.8703487

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem839,242,769.7719939

Poměr v oběhu0.8111%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.56914028,2021-04-06

Nejnižší cena0.01074395967351126,2025-04-07

Veřejný blockchainFIONEW

