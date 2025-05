FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

JménoFARTBOY

PoziceNo.676

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.06%

Objem v oběhu999,440,457

Max. objem999,440,457

Celkový objem999,440,457

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.19575399747960148,2025-02-13

Nejnižší cena0.000007757130385205,2025-01-14

Veřejný blockchainSOL

