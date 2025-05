EXD

Exorde is a decentralised protocol aimed at selling e-reputation scores for brands, products, celebrities and more. Exorde is a new protocol aimed at collecting and extracting sentiment from social networks all over the world through a decentralised community.

JménoEXD

PoziceNo.7700

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem200,000,000

Celkový objem0

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.48955550031459577,2023-03-20

Nejnižší cena0.000069959492414217,2023-09-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

