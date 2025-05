ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

JménoETC

PoziceNo.37

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0008%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)65.36%

Objem v oběhu152,098,495.28925553

Max. objem210,700,000

Celkový objem210,700,000

Poměr v oběhu0.7218%

Datum vydání2015-11-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.7523 USDT

Historické maximum176.15769168,2021-05-06

Nejnižší cena0.45244601368904114,2016-07-25

Veřejný blockchainETC

PředstaveníEthereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.