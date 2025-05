EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

JménoEPX

PoziceNo.1919

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu78,888,776,854.22473

Max. objem132,000,000,000

Celkový objem132,000,000,000

Poměr v oběhu0.5976%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.003522706682859601,2022-05-23

Nejnižší cena0.000010850878299293,2024-09-13

Veřejný blockchainBSC

