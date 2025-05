EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

JménoEPIKO

PoziceNo.2542

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu174,525,607.5

Max. objem300,000,000

Celkový objem300,000,000

Poměr v oběhu0.5817%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.03360438444652793,2024-03-10

Nejnižší cena0.000256123717200183,2023-09-13

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

