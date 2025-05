ELONDOGE

ELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

JménoELONDOGE

PoziceNo.5835

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem420,000,000,000,000,000

Celkový objem420,000,000,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00000000001019633,2023-12-09

Nejnižší cena0.000000000000035314,2023-12-11

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.