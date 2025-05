ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

JménoELDA

PoziceNo.2547

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu227,087,010

Max. objem600,000,000

Celkový objem588,897,765

Poměr v oběhu0.3784%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.5909798836466535,2023-05-30

Nejnižší cena0.000746973406192393,2025-05-21

Veřejný blockchainBSC

