EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

JménoEKTA

PoziceNo.2996

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu34,769,778

Max. objem420,000,000

Celkový objem220,500,000

Poměr v oběhu0.0827%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum10.42278917,2021-09-18

Nejnižší cena0,2021-11-01

Veřejný blockchainBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.