E4C is a gaming ecosystem with strong support from Sui, built to become the bridge between web2 and web3 gaming. It is anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C lays perfectly in the intersection of gaming infrastructure and Sui, one of the hottest L1s. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. It builds on the foundation of E4C: Final Salvation, Ambrus Studio’s marquee title with very strong early success metrics since its launch. E4C aims to become the new gaming platform for web3.

JménoE4C

PoziceNo.3519

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.061767845447259516,2024-12-14

Nejnižší cena0.003471312452346552,2025-04-20

Veřejný blockchainSUI

Sektor

Sociální sítě

