DUSK

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

JménoDUSK

PoziceNo.629

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.18%

Objem v oběhu485,499,999.31632507

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.4854%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.1657160542174692,2021-12-29

Nejnižší cena0.01105859193,2020-03-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníDusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.