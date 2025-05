DRX

DoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

JménoDRX

PoziceNo.4354

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem203,120,000,000

Celkový objem203,120,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000060275530000832,2024-12-19

Nejnižší cena0.000000804941950406,2025-04-09

Veřejný blockchainEGLD

PředstaveníDoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.