DRINK

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

JménoDRINK

PoziceNo.3040

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.13%

Objem v oběhu72,772,197

Max. objem721,000,000

Celkový objem721,000,000

Poměr v oběhu0.1009%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.0317890191454709,2024-10-02

Nejnižší cena0.000221686005785405,2025-05-27

Veřejný blockchainBASE

Sektor

Sociální sítě

