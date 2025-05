DRF

Drife is a next-generation ride-hailing platform designed to revolutionize the mobility space. Built on blockchain technology, Drife empowers both drivers and riders by eliminating commissions, enabling transparent pricing through an auction-based model, and offering fairer earnings for drivers while ensuring affordable fares for riders. With a focus on decentralization, Drife aims to create a community-driven ecosystem that promotes equality, transparency, and efficiency in the ride-hailing industry.

JménoDRF

PoziceNo.2551

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu923,029,615.1687932

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.25959687,2021-08-22

Nejnižší cena0.000093987434533868,2024-06-20

Veřejný blockchainSUI

Sektor

Sociální sítě

