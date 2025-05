DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

JménoDOT

PoziceNo.22

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)11,29%

Objem v oběhu1 581 659 125,3047898

Max. objem∞

Celkový objem1 581 659 125,3047898

Poměr v oběhu%

Datum vydání2019-05-05 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum55.00497580824179,2021-11-04

Nejnižší cena2.6928957061,2020-08-20

Veřejný blockchainDOT

