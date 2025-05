DON

Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain.

JménoDON

PoziceNo.3274

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.005256673448328353,2025-04-28

Nejnižší cena0.000251101844091802,2025-04-24

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníInspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.