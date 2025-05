DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

JménoDOGS

PoziceNo.384

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu516,750,000,000

Max. objem550,000,000,000

Celkový objem550,000,000,000

Poměr v oběhu0.9395%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001644096114028641,2024-08-28

Nejnižší cena0.000100955965351554,2025-04-17

Veřejný blockchainTONCOIN

