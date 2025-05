DOGK

DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

JménoDOGK

PoziceNo.1972

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu4,459,237,949

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem4,459,237,949

Poměr v oběhu0.4459%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.002676908413664451,2024-11-19

Nejnižší cena0.000039685966470422,2025-04-18

Veřejný blockchainKRC20

