DODO

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

JménoDODO

PoziceNo.640

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.87%

Objem v oběhu725,703,404.35

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.51245353,2021-02-20

Nejnižší cena0.03884824262811856,2025-04-18

Veřejný blockchainETH

