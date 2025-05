DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

JménoDOAI

PoziceNo.2316

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu711,071,234.2007211

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,996,545.4739852

Poměr v oběhu0.711%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.036077243407007145,2024-09-06

Nejnižší cena0.000578743426828366,2025-05-28

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

