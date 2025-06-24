DMC

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

JménoDMC

PoziceNo.1124

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu3,801,628,242

Max. objem12,800,000,000

Celkový objem12,800,000,000

Poměr v oběhu0.297%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.011717061970039477,2025-06-24

Nejnižší cena0.00289674478767603,2025-09-30

Veřejný blockchainSUI

PředstaveníDeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.

MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
Hledat
Oblíbené
DMC/USDT
DeLorean
----
--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (DMC)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Tržní obchody
Spot
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
DMC/USDT
--
--
‎--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (DMC)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Kniha objed.
Tržní obchody
Info
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
Loading...