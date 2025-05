DERI

Deri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol.

JménoDERI

PoziceNo.2085

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,15%

Objem v oběhu124 695 829

Max. objem0

Celkový objem483 012 978,592577

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.77162528,2021-02-12

Nejnižší cena0.003092234761214728,2025-04-20

Veřejný blockchainBSC

