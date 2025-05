DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

JménoDASH

PoziceNo.172

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)355.86%

Objem v oběhu12,277,828.34333828

Max. objem18,900,000

Celkový objem12,277,828.34333828

Poměr v oběhu0.6496%

Datum vydání2014-01-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.2138 USDT

Historické maximum1642.219970703125,2017-12-20

Nejnižší cena0.21389900147914886,2014-02-14

Veřejný blockchainDASH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.