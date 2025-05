DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

JménoDAI

PoziceNo.26

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0015%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%363,09

Objem v oběhu5.365.382.702,664872

Max. objem∞

Celkový objem5.365.382.702,664872

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno1 USDT

Historické maximum3.668397883943107,2021-11-16

Nejnižší cena0.8970032280541823,2023-03-11

Veřejný blockchainETH

PředstaveníDai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.