DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

JménoDAG

PoziceNo.313

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.15%

Objem v oběhu2,873,448,318

Max. objem0

Celkový objem3,003,804,388

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.46243835,2021-08-26

Nejnižší cena0.000896775299386,2019-03-21

Veřejný blockchainDAG

PředstaveníConstellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.